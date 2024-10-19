МВФ: Дефицит электроэнергии в Украине может быть более 4 ГВт

Дефицит электроэнергии в Украине может быть более 4 ГВт. В связи с этим понадобится импорт природного газа, сообщает РБК-Украина.

Такая оценка энергетической ситуации в Украине содержится в обновленном меморандуме МВФ.

"Сотрудники оценивают значительный зимний дефицит электроэнергии (3-4 ГВт) с преобладающими рисками ухудшения ситуации, поскольку ракетные атаки продолжаются" , - говорится в документе.

Для увеличения генерации, отмечается в меморандуме, у властей Украины есть "амбициозный план", включающий обеспечение страны до 1 ГВт дополнительных генерирующих мощностей (включая газовые турбины) к концу 2024 года, увеличение импорта электроэнергии из ЕС более чем на 2 ГВт и ремонт поврежденного оборудования.

Что касается газового отопления, ожидается, что внутренняя добыча газа "Нафтогазом" и другими игроками удовлетворит большую часть спроса на газ со стороны домохозяйств и компаний, а остаточные потребности в газе будут поступать за счет импорта (до 3 млрд куб. м).

Напомним, что в сентябре "Нафтогаз" начал закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР, сумма которого составляет 200 млн евро. По информации источников, закупка может составить до 600 млн кубометров.

Также отметим, что на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подготовила к зиме 12,2 млрд куб. м газа и 3,1 млн тонн угля.