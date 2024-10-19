МВФ: Дефіцит електроенергії в Україні може бути понад 4 ГВт

Дефіцит електроенергії в Україні може перевищувати 4 ГВт. У зв'язку з цим знадобиться імпорт природного газу, повідомляє РБК-Україна.

Така оцінка енергетичної ситуації в Україні міститься в оновленому меморандумі МВФ.

"Співробітники оцінюють значний зимовий дефіцит електроенергії (3-4 ГВт) з переважаючими ризиками погіршення ситуації, оскільки ракетні атаки продовжуються" , - йдеться у документі.

Для збільшення генерації, зазначається в меморандумі, влада України має "амбітний план", що включає забезпечення країни до 1 ГВт додаткових генеруючих потужностей (включаючи газові турбіни) до кінця 2024 року, збільшення імпорту електроенергії з ЄС більш ніж на 2 ГВт та ремонт пошкодженого обладнання.

Щодо газового опалення, очікується, що внутрішній видобуток газу "Нафтогазом" та іншими гравцями задовольнить більшу частину попиту на газ з боку домогосподарств та компаній, а залишкові потреби в газі надходитимуть за рахунок імпорту (до 3 млрд куб. м).

Нагадаємо, що у вересні "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу в ЄС за кошти кредиту ЄБРР, сума якого становить 200 млн євро. За інформацією джерел, закупівля може становити до 600 млн кубометрів.

Також зазначимо, що цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна підготувала до зими 12,2 млрд куб. м газу та 3,1 млн тонн вугілля.