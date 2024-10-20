США выделят $20 млрд Украине в рамках помощи G7 по росактивам - FT

США готовы выделить Украине до 20 млрд долларов. Эти средства будут выделены в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Со ссылкой на Financial Times, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Издание отметило, что переговоры о кредите ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, осознавая, что в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в США помощь Вашингтона Украине может быть прекращена.

Страны "Большой семерки" уже несколько месяцев ведут переговоры по структуре кредита в размере 50 млрд долларов, согласованного в июне, причем до недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог гарантировать, что российские активы останутся обездвиженными по меньшей мере на три года.

Но в пятницу американские чиновники сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму, составляющую около 20 млрд долларов.

По их словам, это станет возможным, даже если ЕС не удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление санкций ЕС - условие, на котором настаивает Вашингтон.

По словам двух анонимных собеседников, министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, должны обнародовать заявление с распределением и структурой кредита.

Еще в конце сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро. При этом Украине не придется платить кредит – его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого рассказал, что переданные Евросоюзом деньги планируют направить на энергетический сектор и потребности в сфере обороны.

9 октября стало известно, что Совет ЕС согласовал инициативу Еврокомиссии о кредите для Украины.

На днях стало известно, что в Европарламенте шагнули к предоставлению Украине кредита на 35 млрд евро.