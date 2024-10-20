Операция на Курщине стимулирует РФ к обмену военнопленными - ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) оценил, что украинская операция в Курской области, вероятно, все больше стимулирует Россию участвовать в обмене военнопленными.﻿﻿ Со ссылкой на аналитиков ISW, сообщает Украинская правда.

18 октября Украина и Россия провели обмен военнопленными - четвертый обмен с начала украинской операции в Курской области в августе 2024 года.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула 95 военнопленных.

Среди возвращенных, в частности украинские военнослужащие, которые в начале 2022 года защищали "Азовсталь" в Мариуполе, украинские нацгвардейцы, военнослужащие Госпогранслужбы Украины и другие украинские военные.

18 октября Минобороны России заявило, что российские власти также вернули 95 российских военнопленных и что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в обмене.

В Украинском координационном штабе по лечению военнопленных отмечают, что многие украинские военнопленные, которые вернулись, имели тяжелые заболевания и тяжелые ранения, а также потеряли вес из-за пыток и недоедания в российском плену.

Ранее ISW отмечал, что частота обмена военнопленными между Украиной и Россией значительно возросла с начала украинской операции в Курской области 6 августа, причем обе стороны обменяли всего 267 военнопленных каждая во время трех отдельных обменов.

Для сравнения, Россия и Украина провели только три обмена военнопленными с 1 января по 6 августа 2024 года.

Ключевые выводы ISW за 19 октября: