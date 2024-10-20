В Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожили 10 ударных дронов - КГВА
Киевляне пережили в ночь на 20 октября несколько волн атак О последствиях очередной воздушной атаки на Киев сообщил начальник КГВА.
"Этой ночью российская армия снова применила БпЛА. Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. В Киев баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами", — сообщил Попко.
Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов. Приблизительно десяток российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы.
"Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - добавляет глава администрации.