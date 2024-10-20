У Києві двічі оголошували тривогу, знищили 10 ударних дронів - КМВА
Кияни пережили в ніч на 20 жовтня кілька хвиль атак Про наслідки чергової повітряної атаки на Київ повідомив начальник КМВА.
"Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями", — повідомив Попко.
Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці.
"Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — додає очільник адміністрації.