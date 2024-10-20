У Києві двічі оголошували тривогу, знищили 10 ударних дронів - КМВА

Кияни пережили в ніч на 20 жовтня кілька хвиль атак﻿ Про наслідки чергової повітряної атаки на Київ повідомив﻿ начальник КМВА.

"Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями" , — повідомив Попко.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці.