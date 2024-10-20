Россияне пишут об атаке на один из крупнейших оружейных заводов в РФ

Неизвестные БПЛА ночью атаковали завод военно-промышленного комплекса в Нижегородской области РФ. Об этом пишут росСМИ, сообщает Деловая столица.

Взрывы были слышны как в Дзержинске, так и в областном центре — Нижнем Новгороде. Местные утверждают, что целью атаки стал завод имени Я. М. Свердлова.

Этот завод известен как один из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ и снарядов для различных отраслей, включая авиационные и артиллерийские боеприпасы, а также ракеты для ПВО.

Точные последствия пока не известны, но, по словам местного губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы. В результате атаки ранены 4 сотрудника МЧС.

Кроме того, минобороны РФ отчиталось о сбитии 110 беспилотников в разных регионах, включая один в Московской области.