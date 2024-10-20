Росіяни пишуть про атаку на один із найбільших збройних заводів у РФ

БПЛА атакували завод вибухівки в Нижегородській області, який виготовляє боєприпаси для російської армії, повідомляє Ділова столиця.

Невідомі БпЛА вночі атакували завод військово-промислового комплексу у Нижньогородській області РФ, пишуть росЗМІ.

Вибухи було чути як у Дзержинську, так і в обласному центрі — Нижньому Новгороді. Місцеві стверджують, що метою атаки став завод імені Я. М. Свердлова.

Цей завод відомий, як один із найбільших виробників промислових вибухових речовин і снарядів для різних галузей, включно з авіаційними та артилерійськими боєприпасами, а також ракетами для ППО.

Точні наслідки поки невідомі, але, за словами місцевого губернатора, на місці події працюють екстрені служби. Унаслідок атаки поранено 4 співробітників МНС.

Крім того, міноборони РФ відзвітувало про збиття 110 безпілотників у різних регіонах, включаючи один у Московській області.