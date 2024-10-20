Генштаб: Враг снова пытался прорваться на Кураховском направлении, за сутки 60 боев

Начались девятьсот семьдесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных (пять ракет), 81 авиационный удар, сбросив 155 КАБ. Кроме этого, совершил более 3500 обстрелов, из них 91 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Сеньковка, Шостка, Харьков, Купянск, Новоегоровка, Терны, Северск, Резниковка, Пришиб, Ясна Поляна, Веролюбовка, Стенки, Мирноград, Торецк, Екатериновка, Курахово, Большая Новоселка, Богоявленка и Запорожье.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.

На Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз вблизи Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Андреевки, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.

На Покровском направлении наши защитники отразили 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак возле Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил шесть штурмовых действий недалеко от Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Северском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 46 авиаударов, сбросив при этом 72 КАБ.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.