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Сырский посетил военных, которые воюют в Курской области

Сырский посетил военных, которые воюют в Курской области
Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Александр Сырский отчитался о работе в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в Курской области РФ.﻿﻿ Со ссылкой на Сырского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов.
Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", - сообщил главком.
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t.me/osirskiy

Сырский отметил, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.

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