Сирський відвідав військових, які воюють у Курській області

Головнокомандувач Олександр Сирський відзвітував про роботу у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ.﻿﻿ З посиланням на Сирського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Попри всі спроби противника перехопити ініціативу ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їхні пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань.

Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат" , - повідомив головком.

t.me/osirskiy

Сирський наголосив, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.