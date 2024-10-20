Армия РФ нанесла авиаудар по энергетической инфраструктуре на Сумщине

Утром, 20 октября, российская армия нанесла авиационный удар по энергетическому объекту в Роменской общине Сумщины. Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Сегодня утром, 20 октября враг нанес авиационный удар по Роменской общине. В результате атаки повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов" , — говорится в сообщении.

На месте обстрела работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеского удара.

В "Сумыоболэнерго" отметили, что в настоящее время временно обесточены более 37 тысяч потребителей в Роменщине (104 населенных пункта).

Также ночью Силы ПВО уничтожили﻿ над Сумщиной 11 вражеских "Шахедов".