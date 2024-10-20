Армія РФ завдала авіаудару по енергетичній інфраструктурі на Сумщині
Вранці, 20 жовтня, російська армія завдала авіаційного удару по енергетичному об'єкту у Роменській громаді Сумщини. Про це повідомила Сумська ОВА.
"Сьогодні вранці, 20 жовтня ворог наніс авіаційний удар по Роменській громаді. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів", — йдеться в повідомленні.
На місці обстрілу працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару.
У "Сумиоболенерго" зазначили, що наразі тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти).
Також уночі Сили ППО знищили над Сумщиною 11 ворожих "Шахедів".