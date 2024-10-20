МВФ дал новый прогноз об окончании войны в Украине

Эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. Сроки окончания интенсивных боевых действий отодвинуты на год. Со ссылкой на Меморандум с МВФ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет в последнем квартале 2025 года, что окажет сильное тормозящее воздействие, но Украина сможет поддерживать умеренный (экономический) рост" , - говорится в документе.

В июне МВФ прогнозировал в базовом сценарии окончание войны в конце 2024 года, а завершение войны в конце 2025 года содержал негативный прогноз фонда.

В целом базовый сценарий предполагает, что влияние войны будет сосредоточено на территориях с уже сниженной экономической активностью из-за ситуации с безопасностью.

Хотя рост останется положительным, обусловленным восстановлением, более длительная война подразумевает негативное влияние на экономические показатели из-за более постоянной неопределенности, нехватки рабочей силы, давления импорта, связанного с обороной и ремонтом, и динамики населения, говорится в меморандуме.

Базовый сценарий на 2024 год

Реальный рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3%. Рост, вероятно, умеренно замедлится в третьем квартале, при этом ранний урожай и устойчивость экспорта компенсируют негативное влияние дефицита энергии. Экономика еще больше замедлится в четвертом квартале из-за растущего дефицита энергии из-за более высокого спроса в отопительный сезон, прогнозирует МВФ.

МВФ оценивает зимний дефицит энергии в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риск из-за ракетных атак и сезонных факторов, говорится в меморандуме.

Инфляция продолжит рост до 9% (г/г) к декабрю, отражая резкое увеличение цен производителей (в основном за счет энергии) и затрат на рабочую силу.

Во внешнем секторе более высокие потребности в импорте энергии и оборонной продукции, более слабый урожай в значительной степени компенсируют облегчение ситуации от реструктуризации еврооблигаций и подтолкнут дефицит текущего счета до 14,9 млрд долларов (8,1%). Однако более значительное внешнее финансирование увеличит валовые международные резервы до 42,6 млрд долларов, говорится в прогнозе.

Базовый сценарий на 2025 год

Реальное восстановление ВВП будет происходить медленнее (2,5-3,5% г/г, на 2-3 п.п. ниже, чем прогноз предыдущий) из-за более длительной войны. Инфляция снизится до 7,5% к концу года из-за ослабления давления затрат. Ожидается, что дефицит текущего счета увеличится до 27,1 млрд долларов (14,3% ВВП) из-за устойчивых потребностей в импорте, влияния дефицита рабочей силы на экспортное производство и сокращения грантов, что будет доминировать над благоприятным влиянием стабильного судоходства, частных переводов и реструктуризации долга.

Несмотря на ухудшение текущего счета, некоторое сокращение чистых прямых иностранных инвестиций и увеличение наличных валютных средств вне банков на фоне неопределенностей, связанных с войной, валовые резервы увеличатся до 44,9 млрд долларов при поддержке внешнего финансирования, прогнозирует МВФ.

Послевоенный период

По прогнозу МВФ, послевоенное восстановление будет замедлено шрамами от более длительной войны, но среднесрочная перспектива основана на сильной программе реформ и пути к вступлению в ЕС, а также частичной реконструкции.

Более смягченное восстановление послевоенного производства обновленного базового прогноза отражает более медленное возвращение мигрантов, что приведет к большей долгосрочной потере населения.

В целом обновленный базовый прогноз предусматривает совокупную потерю реального уровня ВВП на 2% к 2027 году (и на 2,7% к 2033 году) относительно прогноза за июнь.

"Однако потенциальный рост останется в целом неизменным, поскольку инвестиционные потоки и общая производительность факторов (движимая решительными реформами, усилиями по реконструкции и уверенностью) будут доминировать над неблагоприятным воздействием более длительной войны на основной капитал и рабочую силу" , - говорится в прогнозе.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% полагают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого потребуется от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа состоится "вряд ли при моей жизни".