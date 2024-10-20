В Молдове стартовали президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС

В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходит первый тур президентских выборов, а также проходит референдум по вступлению страны в ЕС. Об этом пишет NewsMaker, сообщает Левый берег.

На выборах за президентское кресло соревнуются одиннадцать кандидатов, что является самым большим количеством по возвращении к прямым президентским выборам в 2016 году. В частности, в президентской гонке принимают участие действующий лидер Молдовы Майя Санду, Александр Стояногло от Партии социалистов) и Ренато Усатый от "Нашей партии".

Также в стране проходит референдум по вступлению Молдовы в ЕС. Избиратели должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдовы в Европейский союз?" На бюллетене два варианта ответа: "Да" и "Нет". Избиратели смогут проголосовать, поставив штамп с надписью "Проголосовал" под выбранным вариантом. Также в бюллетене перечислены изменения, которые могут быть внесены в Конституцию.

По всей стране открыты 1957 избирательных участков. К голосованию могут присоединиться граждане, проживающие за границей – в 37 странах открыли 234 избирательных участка.

Известно, что на выборах будут впервые голосовать граждане Молдовы в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Избирательные участки будут оставаться открытыми с 07:00 до 21:00 в воскресенье. Ожидается, что в голосовании примут участие более трех миллионов человек.

Главным претендентом на президентский пост является нынешняя глава страны Майя Санду. Согласно последним социологическим опросам, в первом туре выборов Санду может получить от 24,5% до 35,5% голосов избирателей.

Главным оппонентом Санду на выборах стал бывший генеральный прокурор Молдовы и экс-замглавы парламента Александр Стояногло. Он – выдвиженец левой пророссийской Партии социалистов Республики Молдова. Согласно социологическим опросам, его поддержка электората колеблется от 9,9% до 12% голосов выборов.

Еще одним оппонентом Майи Санду является политик с полукриминальным прошлым и российским паспортом Ренато Усатый – глава партии "Наша партия", которая вроде бы выступает одновременно и против ЕС, и против Таможенного союза с РФ. Согласно опросам, Усатого готовы поддержать от 6,2 до 11,6% избирателей.

Президентские выборы признают состоявшимися, если в них примут участие не менее 30% избирателей. Победу одержит кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если этого не произойдет, через две недели состоится второй тур президентских выборов.