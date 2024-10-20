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Во Львове вандалы разгромили могилы военнослужащих и волонтеров

Во Львове вандалы разгромили могилы военнослужащих и волонтеров
Фото: t.me/lviv_adm

Вандалы повредили 23 могилы украинских защитников на Лычаковском кладбище﻿. Об этом заявили в мэрии Львова.﻿, сообщает Деловая столица.

Могилы испортили на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №76.

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t.me/lviv_adm
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t.me/lviv_adm
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t.me/lviv_adm
"Ночью вандалы совершили поругание на могилах наших Героев на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Просматриваем камеры видеонаблюдения", — рассказал управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

Повреждено всего 23 могилы, из которых 17 могил Героев российско-украинской войны, 3 — могилы политзаключенных, 2 — волонтеров.

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