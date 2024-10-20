Во Львове вандалы разгромили могилы военнослужащих и волонтеров
Вандалы повредили 23 могилы украинских защитников на Лычаковском кладбище. Об этом заявили в мэрии Львова., сообщает Деловая столица.
Могилы испортили на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №76.
"Ночью вандалы совершили поругание на могилах наших Героев на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Просматриваем камеры видеонаблюдения", — рассказал управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.
Повреждено всего 23 могилы, из которых 17 могил Героев российско-украинской войны, 3 — могилы политзаключенных, 2 — волонтеров.