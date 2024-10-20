Во Львове вандалы разгромили могилы военнослужащих и волонтеров

Вандалы повредили 23 могилы украинских защитников на Лычаковском кладбище﻿. Об этом заявили в мэрии Львова.﻿, сообщает Деловая столица.

Могилы испортили на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №76.

t.me/lviv_adm

t.me/lviv_adm

t.me/lviv_adm

"Ночью вандалы совершили поругание на могилах наших Героев на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Просматриваем камеры видеонаблюдения" , — рассказал управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

Повреждено всего 23 могилы, из которых 17 могил Героев российско-украинской войны, 3 — могилы политзаключенных, 2 — волонтеров.