У Львові вандали розгромили могили військовослужбовців та волонтерів

Вандали пошкодили 23 могили українських захисників на Личаківському кладовищі. Про це заявили в мерії Львова, повідомляє Ділова столиця.

Могили зіпсували на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань №76.

t.me/lviv_adm

t.me/lviv_adm

t.me/lviv_adm

"Вночі вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження" , — розповів керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Пошкодженозагалом 23 могили, з яких 17 могил Героїв російсько-української війни, 3 — могили політвʼязнів, 2 — волонтерів.