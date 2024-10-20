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У Львові вандали розгромили могили військовослужбовців та волонтерів

У Львові вандали розгромили могили військовослужбовців та волонтерів
Фото: t.me/lviv_adm

Вандали пошкодили 23 могили українських захисників на Личаківському кладовищі. Про це заявили в мерії Львова, повідомляє Ділова столиця.

Могили зіпсували на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань №76.

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t.me/lviv_adm
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t.me/lviv_adm
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t.me/lviv_adm
"Вночі вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження", — розповів керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Пошкодженозагалом 23 могили, з яких 17 могил Героїв російсько-української війни, 3 — могили політвʼязнів, 2 — волонтерів.

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