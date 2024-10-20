Генштаб подтвердил поражение аэродрома в Липецке и военного завода в Дзержинске

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по аэродрому «Липецк-2» в Липецкой области Российской Федерации и военному заводу им. Е.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

«Сегодня ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2» в Липецкой области РФ. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага» , – говорится в сообщении.

Также Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие «Завод им. Е.М. Свердлова» в городе Дзержинск Нижегородской области РФ.

«Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы» , - прокомментировали в Генштабе.

В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.

Как отметили в Генштабе, задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Боевая работа по важным военным целям российских захватчиков продолжается.