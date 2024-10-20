Генштаб підтвердив ураження аеродрому у Липецьку та військового заводу у Дзержинську

Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому «Липецьк-2» в Липецькій області Російської Федерації та військовому заводу ім. Я.М. Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. З посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога» , - ідеться у повідомленні.

Також, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ.

«Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби» , - прокоментували у Генштабі.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

Як зазначили у Генштабі, завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває.