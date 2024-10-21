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Силы обороны обезвредили более 1700 оккупантов и вражескую систему ПВО

Силы обороны обезвредили более 1700 оккупантов и вражескую систему ПВО
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки российские оккупанты потеряли 1710 человек, 64 боевые бронированные машины и систему противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 680230 (+1710) человек,
  • танков - 9071 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 18175 (+64) ед,
  • артиллерийских систем - 19589 (+24) ед,
  • РСЗО - 1232 (+0) ед,
  • средства ПВО - 979 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17333 (+46),
  • крылатые ракеты - 2624 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27034 (+47) ед,
  • специальная техника - 3479 (+3).

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