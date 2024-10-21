Силы обороны обезвредили более 1700 оккупантов и вражескую систему ПВО

За сутки российские оккупанты потеряли 1710 человек, 64 боевые бронированные машины и систему противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.24 ориентировочно составили: