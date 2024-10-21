Сили оборони знешкодили понад 1700 окупантів та ворожу систему ППО
За добу російські окупанти втратили 1710 осіб, 64 бойові броньовані машини та систему протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,
- танків ‒ 9071 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
- артилерійських систем – 19589 (+24) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3479 (+3).