Сили оборони знешкодили понад 1700 окупантів та ворожу систему ППО

За добу російські окупанти втратили 1710 осіб, 64 бойові броньовані машини та систему протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали: