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Сили оборони знешкодили понад 1700 окупантів та ворожу систему ППО

Сили оборони знешкодили понад 1700 окупантів та ворожу систему ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти втратили 1710 осіб, 64 бойові броньовані машини та систему протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,
  • танків ‒ 9071 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
  • артилерійських систем – 19589 (+24) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3479 (+3).

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