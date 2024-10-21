Россияне ударили по критической инфраструктуре Сумщины: часть населенных пунктов обесточены
Роменский район Сумской области подвергся авиаудару в ночь на 21 октября, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Сумской обладминистрации.
"Сегодня ночью, 21 октября, россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. Несколько населенных пунктов были обесточены", — рассказали в ОВА.
Аварийные службы работают.
"Электроснабжение возобновляется", — заверили в администрации.
Как сообщалось, ночью оккупанты атаковали Киев дронами: обломки упали в трех районах столицы.