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Россияне ударили по критической инфраструктуре Сумщины: часть населенных пунктов обесточены

Россияне ударили по критической инфраструктуре Сумщины: часть населенных пунктов обесточены
Фото: Курс Украины

Роменский район Сумской области подвергся авиаудару в ночь на 21 октября, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сумской обладминистрации.

"Сегодня ночью, 21 октября, россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. Несколько населенных пунктов были обесточены", — рассказали в ОВА.

Аварийные службы работают.

"Электроснабжение возобновляется", — заверили в администрации.

Как сообщалось, ночью оккупанты атаковали Киев дронами: обломки упали в трех районах столицы.

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