Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: частину населених пунктів знеструмлено
Роменський район Сумської області зазнав авіаудару в ніч на 21 жовтня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Сумської обладміністрації.
"Сьогодні вночі, 21 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Кілька населених пунктів було знеструмлено", — розповіли в ОВА.
Аварійні служби працюють.
"Електропостачання відновлюється", — запевнили в адміністрації.
Як повiдомлялось, вночі окупанти атакували Київ дронами: уламки впали у трьох районах столиці.