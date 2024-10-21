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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: частину населених пунктів знеструмлено

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: частину населених пунктів знеструмлено
Фото: Курс України

Роменський район Сумської області зазнав авіаудару в ніч на 21 жовтня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обладміністрації.

"Сьогодні вночі, 21 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Кілька населених пунктів було знеструмлено", — розповіли в ОВА.

Аварійні служби працюють.

"Електропостачання відновлюється", — запевнили в адміністрації.

Як повiдомлялось, вночі окупанти атакували Київ дронами: уламки впали у трьох районах столиці.

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