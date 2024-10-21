ГУР: В России ликвидировали высокопоставленного военного, причастного к удару по ТЦ в Кременчуге

В российском селе Супонево под Брянском нашли мертвым с множественными травмами головы начальника штаба российской авиационной эскадрильи, пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ, который причастен к удару по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, в результате чего погибли 22 человека. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны, сообщает Украинская правда.

"Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском в России нашли труп военного преступника Голенкова Дмитрия Владимировича. Голенков - пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Голенков причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области.

В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.

По данным ГУР, тело российского военного преступника обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.