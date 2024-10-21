В "Укроборонпроме" назначили нового гендиректора: кто им стал

Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначил на должность генерального директора Общества Олега Гуляка, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как говорится в сообщении, назначению предшествовали поиск и оценка кандидатов, которые проводило украинское представительство Odgers Berndtson - международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

На должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата.

С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

"Олег Гуляк хорошо знает насущные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, которые стоят теперь перед ним - увеличивать объемы производства и в дальнейшем, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры" , - отмечает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин стал главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним:

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин стал главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.