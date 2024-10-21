МАГАТЭ продолжит миссии на высоковольтных подстанциях украинских АЭС –Минэнерго

Международное агентство по атомной энергии с 21 по 27 октября продолжит свои миссии на высоковольтных подстанциях, важных для ядерной безопасности, сообщает Экономическая правда.

"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе продолжат миссии на всех ключевых подстанциях, которые являются критическими для выдачи электроэнергии с атомных электростанций" , - говорится в сообщении министерства энергетики Украины.

В министерстве также сообщили, что визиты экспертов МАГАТЭ на ключевые для АЭС подстанции, во время которых они будут оценивать состояние объектов и верифицировать последствия, будут проходить поочередно по графику.

Напомним, Еврокомиссия выделила 3 миллиона евро для поддержки мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины. Эти средства также могут использоваться для критически важных подстанций, которые обеспечивают работу АЭС.