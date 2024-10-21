Воздушные силы: ПВО сбила 59 ударных беспилотников, еще 10 – в воздушном пространстве

В ночь на 21 октября противник запустил по Украине более сотни беспилотников типа Shahed и дронов неустановленного типа, а также несколько ракет. Силы ПВО сбили 59 ударных дронов. Также 45 беспилотников локационно потеряно и еще до 10 находятся в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили 119 средств воздушного нападения:

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

1 управляемую авиационную ракету Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 вражеских БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ).

"На данный момент есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях. Кроме того, 45 российских беспилотников - локационно потеряно. До 10 вражеских БпЛА – в воздушном пространстве Украины" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах добавляют, что есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.