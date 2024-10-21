Повітряні сили: ППО збила 59 ударних безпілотників, ще 10 – у повітряному просторі
У ніч на 21 жовтня противник запустив по Україні понад сотню безпілотників типу Shahed та дронів невстановленого типу, а також кілька ракет. Сили ППО збили 59 ударних дронів. Також 45 безпілотників локаційно втрачено та ще до 10 – перебувають у повітряному просторі України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни запустили 119 засобів повітряного нападу:
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
"На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях. Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі України", – йдеться в повідомленні.
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У Повітряних силах додають, що є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.