Повітряні сили: ППО збила 59 ударних безпілотників, ще 10 – у повітряному просторі

У ніч на 21 жовтня противник запустив по Україні понад сотню безпілотників типу Shahed та дронів невстановленого типу, а також кілька ракет. Сили ППО збили 59 ударних дронів. Також 45 безпілотників локаційно втрачено та ще до 10 – перебувають у повітряному просторі України.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили 119 засобів повітряного нападу:

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

"На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях. Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі України" , – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах додають, що є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.