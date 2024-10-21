Ермак: Россия получает санкционные товары из ЕС через схему с фальшивым транзитом

Россия применяет схему с фальшивым транзитом, которая позволяет поставлять санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Для получения западных электронных компонентов двойного назначения используются посреднические компании. Также создаются фиктивные предприятия для формирования "теневого флота" СПГ-танкеров и транспортировки сжиженного природного газа" , - написал Ермак в в Телеграмме.

Он отметил, что в российском оружии присутствуют западные компоненты.

"Между тем альянс РФ-Иран-КНДР уже стал военным и откровенно насмехается над демократиями. Времени на усиление позиций демократий в мире остается все меньше и нужно действовать уже сейчас" , - рассказал глава ОПУ.

Напомним:

Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа.