Украина хочет открыть еще один пункт пропуска с Венгрией – Никита

Развитие транспортного сообщения между Украиной и Венгрией выгодно для обеих стран. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита, сообщает Укринформ.

"Чтобы удовлетворить все потребности перевозчиков на украинско-венгерской границе, нужно строить новый большой грузовой пункт пропуска - четыре полосы в одну сторону и четыре полосы в другую. Пока продолжаются переговоры об этом с коллегами с венгерской стороны" , - сказал он.

Никита отметил, что развитие экономических отношений важно для обеих стран. По его словам, основная задача - сблизить страны и "не дать возможности России, врагу, нас раскалывать".

"Для самой Венгрии важно, чтобы она была транзитной страной грузов, которые будут ехать из Украины. В частности, автобан М3 важно нагрузить соответствующими автомобилями, которые будут платить налоги. Это экономически выгодно Венгрии. Если мы экономически будем связывать свои отношения с Венгрией, то ей будет выгодно поддерживать Украину для того, чтобы экономически развивать и себя" , – сказал он.

Заместитель руководителя ОП проинформировал, что в Закарпатье сейчас строятся крупные предприятия, которые обеспечат существенную долю экспорта готовой продукции. По его словам, согласно Стратегии развития функционирования индустриальных парков в регионе, эта доля экспорта должна направляться в страны ЕС именно через пункты пропуска с Венгрией. Речь идет как о грузовых направлениях, так и о железнодорожных.

"Нам нужно обеспечить быстрое оформление и пропуск грузов для того, чтобы предприятия выполняли контракты. Все это существенные поступления в бюджет и расширение пограничной инфраструктуры - вопрос укрепления экономики в целом. Работа в этом направлении была активизирована в 2023 году после встречи руководителя ОП Андрея Ермака и главы венгерского МИД Петера Сийярто в Ужгороде, и постепенно реализуется" , - отметил он.

Никита также подчеркнул, что в региональном разрезе стала работа предприятий экспортного толка в приграничных регионах будет способствовать появлению тысяч рабочих мест и развитию общин, что "является безусловным приоритетом на местном уровне".

"Без надежной и оперативной работы пунктов пропуска этого добиться сложно", - добавил он.

По словам чиновника, со своей стороны Венгрия заинтересована в развитии общин, где проживают украинские венгры.

"Итак, мы имеем общие интересы в значительно большем количестве направлений, чем логистика. Все это должно функционировать эффективно и укреплять и развивать экономический потенциал наших стран" , - отметил он.

Также заместитель руководителя ОП подчеркнул необходимость расширения пункта пропуска "Чоп (Тиса) – Захонь".

"Учитывая, что большой автобан М3, который идет от Будапешта в сторону Украины, не доходит до границы с Украиной около 20 км, нужно определить место, куда он будет заходить в Украине. Был вопрос по Берегивскому району на Закарпатье, однако сейчас там определяется другое место .Я думаю, что в будущем будет вестись более детальная разработка плана пункта перехода у таможенного поста "Тиса" , - пояснил он.

Как сообщалось, на границе Украины с Венгрией действуют 5 автомобильных пунктов пропуска: Чоп (Тиса), Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.