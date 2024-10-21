Генсек НАТО прокомментировал информацию о вероятной отправке военных КНДР в Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщался с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем по поводу сообщений о возможной отправке военных КНДР для участия в российско-украинской войне, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter).

Рютте обсудил с президентом Южной Кореи информацию о вероятной отправке северокорейских военных на войну против Украины.

"Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", – акцентировал генсек НАТО.

Они также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

Напомним, Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.

В субботу, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.