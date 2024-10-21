В Украине ожидаются туман и морозы: прогноз погоды на завтра

22 октября погода в Украине преимущественно будет спокойная и сухая. Однако на западе ожидаются туман и морозы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, большинство регионов страны порадует небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Впрочем, жителям западных областей стоит быть осторожными: ночью и утром возможен туман, что может усложнить видимость на дорогах.

Ветер в этот день будет слабым - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Что касается температурных показателей, то ночью термометры покажут от 0 до 5 градусов тепла, на побережье морей - до 8° тепла, а вот в Карпатах ожидаются небольшие морозы: 1-3° ниже нуля. Днем по всей стране установится комфортная температура: воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

Погода в Киеве и области

В Киевской области также будет царить спокойная погода. Ожидается небольшая облачность без осадков, а ветер, как и в остальной части страны, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

В ночные часы температура в Киевской области будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 12-17 градусов. В самом Киеве ночью температура составит 3-5 градусов тепла, днем - 14-16 градусов.

Учитывая тенденции последних лет и прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.