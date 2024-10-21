Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло

Количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 2, еще 15 человек пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья".

Отмечается, что медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.

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