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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло

Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло
Фото: Курс

Количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 2, еще 15 человек пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья".

Отмечается, что медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.

Предыстория:

  • Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.

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