Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло
Количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 2, еще 15 человек пострадали, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья".
Отмечается, что медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.
Предыстория:
- Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.