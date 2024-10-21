Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 2, ще 15 людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє загиблих та п'ятнадцять поранених - збільшилася кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя".

Зазначається, що медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу.

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