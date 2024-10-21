Доллар возобновил рост: ожидать ли скачка в ближайшее время

После трех недель абсолютно нетипичного для этого времени года стояния на месте курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке пришел в движение. В понедельник 21 октября котировки достигли отметки 41,325 на позиции «бид», что является максимумом для этого месяца.

По информации портала «Курс Украины», Национальный банк, больше года поддерживающий режим так называемой «курсовой гибкости» (что по сути является ничем иным, как ручным управлением курсом) решил несколько «ослабить удавку» и позволил котировкам вырасти. Тем самым НБУ с одной стороны стимулирует экспортеров, позволяя им продать свою валютную выручку чуть дороже, с другой – экономит валютные резервы, насколько это возможно. Так, на прошлой неделе объем валютных интервенций регулятора снизился более чем на 200 млн долларов и составил 675,18 млн долларов. Если учесть, что чистая продажа валюты Нацбанком в сентябре составила 3 213,2 млн долларов, а сами валютные резервы при этом сократились до 38,9 млрд долларов, такое решение является и правильным, и своевременным.

Как стало известно на выходных, Международный валютный фонд утвердил предоставление Украине очередного транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) в размере 1,1 млрд долларов. И если Нацбанк продолжит проводить интервенции такими темпами, полученной от МВФ суммы ему хватит… от силы, на полторы недели. Т.е. однозначно стоит задуматься об экономии.

Стоит отметить, что момент для «отпускания» курса Национальным банком выбран архиудачно. Банки с начала октября сосредоточились на выполнении новых повышенных нормативов резервирования. Они вынуждены сокращать объем средств, вложенных в депозитные сертификаты, перекладываясь в бенчмарк-ОВГЗ и решая таким образом проблему, как и Нацбанк удовлетворить, и самим не прогореть. Им уж точно в этом месяце не до валютных спекуляций.

Что касается среднего и малого бизнеса, там, затаив дыхание, ждут, когда президент Зеленский подпишет недавно утвержденный закон о повышении налогов и военного сбора. Налоги грозятся поднять с 1 октября, т.е. «задним числом», и в любом случае для их уплаты понадобится гривна. Октябрь близится к концу, закон до сих пор не подписан, но деньги собирать надо уже сегодня. Т.е. можно предположить, что и с этой стороны опасности для курсовой устойчивости ждать не стоит.

Остается население, для которого грядущее повышение военного сбора с 1,5 до 5% ставит большой и жирный крест на банковских депозитах, как средстве сохранения сбережений. Правительство и НБУ оставило для широких масс лишь два варианта – ОВГЗ (по которым не взимаются ни налоги, ни военный сбор) и наличная валюта. И если учесть, что только за сентябрь чистая покупка долларов и евро населением составила почти 1,1 млрд долларов, отказываться от «хранения денег в матрацах» никто не собирается.

Каким будет наличный курс доллара в ближайшее время

Означает ли это, что в ближайшее время стоит ожидать скачка курса доллара и его стремительного взлета до конца года? Совсем нет. У населения нет свободных денег, а те суммы, что выносятся из банков после окончания депозитов и конвертируются в валюту, особой погоды не составят. В подтверждение этой гипотезы говорит также и то, что оптовый курс доллара в Киеве последние две недели изменяется в пределах 41,40-41,50 грн, даже не пытаясь вырасти.

Поэтому даже если предположить, что к концу году, как и планировалось, безналичный курс доллара достигнет отметки 42,10 грн, наличный при этом вряд ли вырастет больше, чем до 42,50 грн. Есть все шансы, что для валютного рынка 2024 год закончится относительно спокойно. А всяческие «валютные штормы» перенесутся на 2025 год.