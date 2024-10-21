Долар відновив зростання: чи очікувати стрибка найближчим часом

Після трьох тижнів абсолютно нетипового для цієї пори року стояння на місці курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку почав рухатися. У понеділок, 21 жовтня, котирування досягли позначки 41,325 на позиції «бід», що є максимумом для цього місяця.

За інформацією порталу «Курс України», Національний банк, який більше року підтримує режим так званої «курсової гнучкості» (що по суті є нічим іншим, як ручним управлінням курсом) вирішив дещо «послабити зашморг» і дозволив котируванням зрости. Тим самим НБУ з одного боку стимулює експортерів, дозволяючи їм продати свій валютний виторг трохи дорожче, з іншого – економить валютні резерви, наскільки це можливо. Так, минулого тижня обсяг валютних інтервенцій регулятора знизився більш ніж на 200 млн доларів і склав 675,18 млн доларів. Якщо врахувати, що чистий продаж валюти Нацбанком у вересні склав 3 213,2 млн доларів, а самі валютні резерви при цьому скоротилися до 38,9 млрд доларів, таке рішення є і правильним, і своєчасним.

Як стало відомо у вихідні, Міжнародний валютний фонд затвердив надання Україні чергового траншу в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) у розмірі 1,1 млрд доларів. І якщо Нацбанк продовжить проводити інтервенції такими темпами, отриманої від МВФ, суми йому вистачить... від сили, на півтора тижні. Тобто. Однозначно варто подумати про економію.

Варто зазначити, що момент для відпускання курсу Національним банком обрано архіудачно. Банки від початку жовтня зосередилися на виконанні нових підвищених нормативів резервування. Вони змушені скорочувати обсяг коштів, вкладених у депозитні сертифікати, перекладаючись у бенчмарк-ОВДП та вирішуючи таким чином проблему, як і Нацбанк задовольнити, і самим не прогоріти. Їм точно в цьому місяці не до валютних спекуляцій.

Щодо середнього та малого бізнесу, там, затамувавши подих, чекають, коли президент Зеленський підпише нещодавно затверджений закон про підвищення податків та військового збору. Податки погрожують підняти з першого жовтня, тобто. «заднім числом», і в будь-якому випадку для їхньої сплати знадобиться гривня. Жовтень добігає кінця, закон досі не підписаний, але гроші збирати треба вже сьогодні. Тобто. можна припустити, що з цього боку небезпеки для курсової стійкості чекати не варто.

Залишається населення, котрому майбутнє підвищення військового збору з 1,5 до 5% ставить великий і жирний хрест на банківських депозитах, як засобу збереження заощаджень. Уряд та НБУ залишили для широких мас лише два варіанти – ОВДП (за якими не стягуються ні податки, ні військовий збір) та готівкова валюта. І якщо врахувати, що лише за вересень чиста купівля доларів та євро населенням становила майже 1,1 млрд доларів, відмовлятися від «зберігання грошей у матрацах» ніхто не збирається.

Яким буде готівковий курс долара найближчим часом

Чи означає це, що найближчим часом варто очікувати на стрибок курсу долара та його стрімкого зльоту до кінця року? Зовсім ні. У населення немає вільних грошей, а ті суми, що виносяться з банків після закінчення депозитів та конвертуються у валюту, особливої погоди не становитимуть. На підтвердження цієї гіпотези говорить також і те, що оптовий курс долара у Києві останні два тижні змінюється в межах 41,40-41,50 грн, навіть не намагаючись зрости.

Тому навіть якщо припустити, що до кінця року, як і планувалося, безготівковий курс долара досягне позначки 42,10 грн., готівка при цьому навряд чи зросте більше ніж до 42,50 грн. Є всі шанси, що для валютного ринку 2024 закінчиться відносно спокійно. А усілякі «валютні шторми» перенесуться на 2025 рік.