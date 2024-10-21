Финмониторинг выявил сомнительных операций на более 50 млрд грн

За девять месяцев 2024 года Государственная служба финансового мониторинга выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, на сумму 53,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга, сообщает Лига.Финансы.

В рамках операционной деятельности за девять месяцев этого года Госфинмониторинг подготовил и направил в правоохранительные органы 780 материалов (429 обобщенных и 351 дополнительный обобщенный).

Также правоохранителям направили 109 материалов, связанных с выявлением финансовых операций и лиц, причастных к финансированию терроризма, военной агрессии со стороны РФ, насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, изменению границ территории или государственной границы.

В ходе проведенных финансовых расследований были остановлены операции, связанные с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, на сумму 6,1 млрд грн.