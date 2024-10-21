Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения после санкций

Правительство Китая обнародовало правила экспортного контроля для товаров двойного назначения после ужесточения санкций США.﻿ Об этом передает CNBC, сообщает Экономическая правда.

Меры, которые вступят в силу с 1 декабря, направлены на "защиту национальной безопасности и интересов, содействие глобальному сотрудничеству в области нераспространения, усиление и стандартизацию экспортного контроля за товарами двойного назначения".

Эти правила появились на фоне ужесточения американских санкций, направленных против китайских компаний, которые, по мнению США, поставляют товары двойного назначения, такие как беспилотники, на помощь России в военных действиях в Украине.

17 октября Министерство финансов США добавило в санкционный список две китайские компании, утверждая, что они причастны к производству российских ударных дальнобойных дронов "Гарпия".