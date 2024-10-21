Зеленский рассказал об итогах встречи с Остином

Президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин обсудили возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов. Об этом глава Украинского государства заявил по итогам встречи с главой Пентагона, сообщает Укринформ.

«Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности, возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов. Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны» , – рассказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Остина за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Президенту Джо Байдену, обеим партиям в Конгрессе США и американскому народу за их поддержку с начала полномасштабного вторжения России.