Хакеры ГРУ и ФСБ проникли в систему госучреждений Грузии для шпионажа - Bloomberg

Российские разведывательные структуры несколько лет собирали внутреннюю информацию о грузинском правительстве и крупных компаниях страны. Это было возможно благодаря масштабной кампании кибершпионажа. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, российская ГРУ и Федеральная служба безопасности РФ в 2017-2020 годах получили доступ к внутренним системам ряда государственных учреждений и крупных компаний.

В частности, накануне парламентских выборов в 2020 году ГРУ сломало Центральную избирательную комиссию Грузии, несколько крупных грузинских СМИ, в том числе самые популярные телеканалы страны Imedi и Maestro, а также несколько ИТ-систем грузинской национальной железнодорожной компании.

Также известно, что связанные с ФСБ хакеры проводили тайную операцию в Министерстве иностранных дел Грузии для того, чтобы получить доступ к электронной почте грузинских чиновников и собирать данные, хранящиеся в посольствах Грузии по всему миру.

Вероятно, хакеры принадлежат к российской группировке, известной как Turla. Также они пытались получить доступ к данным семи грузинских чиновников. Речь идет о нынешнем заместителе главы МИД Грузии и грузинских послов Грузии в США и ЕС.

Напомним, в июне парламент Грузии одобрил закон о прозрачности иностранного влияния, похожий на российский, обязывающий организации с иностранным финансированием регистрироваться как "иностранные агенты".

Это решение ухудшило отношения с Западом , приостановило процесс вступления в ЕС, а США ввели санкции против грузинских чиновников. Также правящая партия представила законопроект, ограничивающий права ЛГБТК+, аналогичный российскому.