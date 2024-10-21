В 2022 году Украина вела тайными каналами переговоры с РФ - Умеров

После провала переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина продолжала контактировать с российской стороной по тайным каналам через международных посредников. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в разговоре с колумнистом The Washington Post, сообщает Левый берег.

Он отметил, что эти переговоры привели к конкретным результатам.

"На секретных переговорах 2022 года было несколько направлений переговоров через международных партнеров. Результатом этих усилий стал «гуманитарный коридор», позволивший 400 тысячам людей покинуть оккупированную Россией территорию, обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами, а также соглашение об экспорте зерна, которое позволило Украине возобновить поставки по Черному морю" , – пишет автор Давид Игнатус в колонке.

Умеров заверил, что Соединенные Штаты "всегда знали" об этих переговорах, "поскольку мы всегда консультировались по каждому направлению".

Представители США также подтвердили, что тайные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.