МВФ не потребовал повышение тарифов на электричество - Минфин

Меморандум с Международным валютным фондом не предусматривает повышения тарифов на энергоносители﻿. Об этом заявило Министерство финансов, сообщает Деловая столица.

"Обновленный Меморандум МВФ по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства для Украины по повышению тарифов на энергоносители" , — говорится в заявлении.

Меморандум, обнародованный после утверждения программы, от 24 марта 2023 г., а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора. Все обновления рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны.

Меморандум от 18 октября 2024 г. повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны.

В Минфине добавили, что повышение тарифов возможно только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.