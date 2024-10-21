МВФ не потребовал повышение тарифов на электричество - Минфин
Меморандум с Международным валютным фондом не предусматривает повышения тарифов на энергоносители. Об этом заявило Министерство финансов, сообщает Деловая столица.
"Обновленный Меморандум МВФ по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства для Украины по повышению тарифов на энергоносители", — говорится в заявлении.
Меморандум, обнародованный после утверждения программы, от 24 марта 2023 г., а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора. Все обновления рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны.
Меморандум от 18 октября 2024 г. повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны.
В Минфине добавили, что повышение тарифов возможно только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.