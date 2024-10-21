МВФ не вимагає підвищення тарифів на електрику - Мінфін

Меморандум з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення тарифів на енергоносії﻿. Про це заявило Міністерство фінансів, повідомляє Ділова столиця.

"Оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії" , — йдеться в заяві.

Меморандум, який було оприлюднено після затвердження програми, від 24 березня 2023, а також пʼять його наступних оновлень після кожного перегляду включали блок про реформу енергетичного сектору. Усі оновлення розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну.

Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни.

В Мінфіні додали, що підвищення тарифів можливо лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.