МВФ не вимагає підвищення тарифів на електрику - Мінфін
Меморандум з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення тарифів на енергоносії. Про це заявило Міністерство фінансів, повідомляє Ділова столиця.
"Оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії", — йдеться в заяві.
Меморандум, який було оприлюднено після затвердження програми, від 24 березня 2023, а також пʼять його наступних оновлень після кожного перегляду включали блок про реформу енергетичного сектору. Усі оновлення розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну.
Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни.
В Мінфіні додали, що підвищення тарифів можливо лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.