Харрис считает, что победа Трампа грозит победой РФ над Украиной

Кандидат в президенты от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис видит риски того, что "Путин будет сидеть в Киеве", если ее соперник Дональд Трамп получит власть, сообщает Европейская правда.

Ее слова приводит CNN.

Камала Харрис, выступая на предвыборном событии в Мичигане, напомнила неоднократные обещания Трампа завершить российско-украинскую войну в пределах суток.

"Прочитайте это и осознайте, что он говорит. Он бы капитулировал... Он сделал бы так, чтобы Украина капитулировала в борьбе против агрессора, нарушившего ее суверенитет. Если Дональд Трамп стал бы президентом, Владимир Путин будет сидеть в Киеве. Осознайте, что это будет означать для Америки и наших позиций в мире", – заявила Харрис.

Это не первое такое ее заявление – она высказала такое мнение и во время дебатов с Трампом.

Также Харрис заявила, что не стала бы встречаться с правителем России для обсуждения путей завершения развязанной им войны против Украины.

Дональд Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Недавно Трамп в очередной раз сделал серию странных заявлений о войне России против Украины, рассказав о "почти всех снесенных до основания" украинских городах и возложив на Владимира Зеленского и Джо Байдена ответственность за то, что вторжение вообще произошло.

Также Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве, если тот вторгнется в Украину.