Польша подготовила решение относительно попыток диверсий со стороны РФ – Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал во вторник решение Варшавы по поводу диверсионных попыток России на польской территории. Об этом министр сказал в интервью TVN24, сообщает Европейская правда.

Сикорский комментировал дело 51-летнего гражданина Украины Сергея С., которого задержали в начале года и обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и подготовке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве.

Глава МИД отметил, что обвиняемый признался, что "российские спецслужбы приказали ему совершить поджог во Вроцлаве".

"У нас есть другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах России по поводу дальнейших поджогов. Завтра я объявлю решение МИД в связи с этим делом" , – заявил глава польской дипломатии в понедельник.

Сергей С., гражданин Украины, был задержан зимой 2024 года сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Через два дня суд принял решение о его временном аресте.

Он планировал, как сообщило агентство, "поджечь объекты в городе Вроцлаве, которые расположен в непосредственной близости к элементам инфраструктуры, имеющим стратегическое значение".

Сергей С., по данным Gazeta Wyborcza, договорился с прокуратурой. Задержанный хотел добровольно подвергнуться наказанию и согласовал собственный приговор с вроцлавскими следователями.

Но окружной суд Вроцлава отклонил соглашение, заключенное между прокуратурой и обвиняемым. По мнению суда, наказание в виде трех лет лишения свободы будет слишком мягким. Согласно процедуре, прокуратура должна составить новый обвинительный акт, а дело будет рассматриваться в обычном судебном порядке с допросом свидетелей и анализом всех доказательств.