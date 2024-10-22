На сборном пункте в Полтавской области умер мужчина: что говорят в ТЦК

В Полтавской области в одном из ТЦК на сборном пункте военнообязанных было найдено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница Полтавского областного ТЦК и СП.

На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия.

Как заявляют в ТЦК, на пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию и был составлен акт отказа.

"По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ТЦК добавляют, что гражданин в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, завершившегося в сентябре этого года.

"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы", - добавляют в сообщении.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование.

Происшествия в ТЦК

Напомним, в сентябре произошел скандал в ТЦК на Закарпатье. Местная жительница заявила, что ее отец умер после избиения сотрудниками военкомата.

Также ранее Житомирский областной ТЦК сообщил о смерти военнообязанного. Пресс-служба военкомата сообщила, что у мужчины произошло эпилептический приступ, его госпитализировали и за несколько дней он скончался в больнице.