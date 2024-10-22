Возле Малайзии зафиксировали несколько взрывов теневого нефтяного флота РФ

США внимательно следят за "теневым флотом" танкеров, перевозящих санкционную нефть и осуществляющих перегрузку с корабля на корабль в водах Юго-Восточной Азии. Об этом заявил главный энергетический представитель Государственного департамента США Джеффри Пайетт, пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Как он отметил, страны этого региона должны учитывать риски, несущие подобные операции. Он подчеркнул, что эти суда, часто старые с сомнительной страховкой и низкими стандартами безопасности, создают угрозу для морских государств Юго-Восточной Азии.

За последний год большая группа танкеров "теневого флота" собралась у побережья малайзийского штата Джохор. Эти суда перегружают нефть, чтобы скрыть ее происхождение, или ждут следующей задачи. За это время произошло несколько инцидентов со столкновениями и взрывами, что вызвало опасения относительно возможного большого разлива нефти, который может повлечь за собой экологическую катастрофу.

Пайетт встретился с представителями властей Сингапура, но не провел прямые переговоры с правительством Малайзии.

Отмечается, что этот кластер танкеров у малайзийских берегов является крупнейшим в мире и перевозит нефть из Ирана, Венесуэлы и России, часто переправляемую в Китай под видом малайзийской нефти.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что нет никаких доказательств того, что иранские танкеры совершают такие операции у побережья страны.

26 сентября правительство Британии ввело новые санкции против России – против судов и компаний, транспортирующих российскую СПГ.