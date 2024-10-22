СМИ: G7 планирует сохранить росактивы замороженными и после войны

Страны "Группы семи" планируют сохранить замороженные российские суверенные активы даже после окончания войны в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило японское издание Nikkei, ссылаясь на несколько источников в G7, включая высокопоставленных чиновников ЕС.

Согласно публикации, лидеры G7 выпустят заявление по этому вопросу в этом месяце. В нем будет сказано, что суверенные активы РФ будут заморожены, пока та не заплатит за нанесенный Украине ущерб.

"Мы... подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию, и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – говорится в проекте заявления лидеров, подготовленном нынешним председателем, Италией.

В проекте указано, что блок стран будет гарантировать Киеву кредит в размере 50 млрд долларов.

Напомним, 9 октября ЕС одобрил свой вклад в размере до 35 млрд евро в кредит G7, но так и не преодолел сопротивление Венгрии по предохранителю от неожиданного размораживания активов РФ.

По последним данным СМИ, США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов в рамках кредита G7.

А Великобритания предоставит почти 3 млрд долларов в рамках совместного кредита стран "семерки" для Украины.