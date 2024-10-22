Евросоюз приветствовал результаты референдума в Молдове и осудил вмешательство РФ

Евросоюз приветствовал результаты референдума в Молдове по вступлению страны в ЕС, на котором сторонники евроинтеграции победили с минимальным перевесом, и осудил вмешательство России в кампанию. Такое заявление опубликовал 22 октября главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель от имени ЕС, сообщает Европейская правда.

В нем похвалили власти Молдовы за организацию процесса волеизъявления в соответствии с демократическими стандартами.

"ЕС приветствует результаты референдума. Граждане Молдовы сделали исторический выбор связать свое будущее с Европейским Союзом, несмотря на масштабное вмешательство и гибридную кампанию, которую проводила Россия и ее приспешники для подрыва демократического голосования. Эти голоса отражают стремление мирного, независимого, демократического и процветающего будущего для Молдовы" , – говорится в заявлении.

ЕС осудил российское вмешательство в предвыборную кампанию и референдум в Молдове и пообещал и в дальнейшем поддерживать Молдову в укреплении устойчивости и на ее евроинтеграционном пути.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своей реакции на референдум отметил, что российская дезинформация не поколебала решимости молдаван. Похожим заявлением отреагировали США.

МИД Румынии осудил вмешательство России в молдовские выборы и еврореферендум.

Напомним, сторонники ЕС выиграли референдум в Молдове с отрывом в 13 596 голосов. Этот результат обеспечила диаспора, зато жители Молдовы преимущественно выступили против сближения страны с ЕС.