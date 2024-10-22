Зеленский рассказал, как другие страны относятся к приглашению Украины в НАТО

Большинство стран НАТО имеют консенсус по приглашению Украины, но некоторые имеют сдержанную позицию. Украина будет работать над этим, чтобы изменить их убеждения, сообщает Левый берег.

Сейчас уверенную поддержку приглашению Украины демонстрирует Франция, рассказал сегодня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский. Также есть поддержка от Великобритании и, по мнению президента, будет согласие Италии.

"О реакции Германии, по нашему мнению, в целом, сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений относительно НАТО и это оказывает влияние еще на, например, Венгрию и Словакию" , - сказал он.

Президент выразил надежду, что после выборов в США реакция Вашингтона по приглашению Украины будет более позитивной: не из-за возможной смены президента, а из-за смены фокуса по внутреннему вопросу выборов. Зеленский считает, что сейчас Штаты не хотят дополнительно рисковать с темой НАТО и Украины.

"По Германии - увидим. По моему мнению, нам всем придется много работать с немецкой стороной. Но все же Соединенные Штаты будут иметь на это влияние", - добавил он.

Зеленский объяснил, что имеет неплохие отношения с немецким канцлером Олафом Шольцом и ценит вклад ФРГ – эта страна предоставила второе по объему помощь.

"Но то, что немецкая сторона имеет скепсис о нашем вступлении в НАТО – это факт" , – сказал он.

Зеленский добавил, что сейчас оценка Германии смягчилась.

"Но насчет приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, касающейся реакции РФ. Именно так. Поэтому я считаю, что по их мнению будет иметь влияние больший союз. Больший союз по поддержке нас - это уверенное "да" от Соединенных Штатов. Вот что я имею в виду" , – рассказал он.

Отметим, приглашение Украины в НАТО – первый пункт "плана победы", который Владимир Зеленский представил главным союзникам, включая США, Германию, Италию, Францию и Великобританию. Он отмечал, что понимает невозможность вступления Украины до конца войны, но считает, что приглашение государство должно получить уже сейчас, чтобы Россия четко понимала геополитическое место страны, которую она атаковала.

Сейчас страны изучают План Победы, к трем пунктам которого есть еще и тайные приложения. В них украинские власти подробно изложили список потребностей, которые нужно реализовать для усиления позиций Киева.